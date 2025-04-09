Монголия ратифицировала соглашение о трансграничной железной дороге с Китаем

CentralAsia (MNG) -

Парламент Монголии ратифицировал стратегическое партнерство между Монголией и Китаем по совместному строительству новой трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод протяженностью 19,5 км, соединяющей две страны.

Этот проект расширяет существующую железнодорожную сеть, которая заканчивается недалеко от границы, требуя грузовиков для завершения доставки грузов.

В объявлении говорится, что строительство новой железнодорожной и контейнерной перевалочной станции, как ожидается, начнется в апреле 2025 года и будет завершено через два с половиной года.

Реализацией проекта займутся государственная компания АО «Эрдэнэс-Тавантолгой» в Монголии, а также China Energy и ее дочерние компании в материковом Китае.

«После ввода в эксплуатацию эта железнодорожная ветка увеличит пропускную способность транспортировки угля на 30 миллионов тонн и позволит расширить угольную шахту Таван Толгой в Монголии, которая имеет огромный потенциал с неиспользованными месторождениями коксующегося угля», — говорится в объявлении.

В нем отмечается, что если будут подключены другие пограничные переходы, такие как переходы Ханги—Мандал и Шивээхурэн—Сэхэ, то к 2030 году общая мощность экспорта угля из Монголии может достичь 120 миллионов тонн.

Железнодорожное сообщение также увеличит доход от продажи угля на 1,5 миллиарда долларов США в год.

Впервые предложенный в 2009 году, проект подвергался значительным задержкам.

В объявлении говорится, что переговоры продвинулись с тех пор, как премьер-министр включил его в число четырнадцати «мегапроектов», включенных в Программу действий правительства Монголии на 2024-2028 годы.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж сказал, что ратификация Великим Государственным Хуралом дает зеленый свет «трансформационному проекту, который изменит нашу экспортную отрасль».

«Годы чрезмерной зависимости от автотранспорта подходят к концу, и наши расширенные возможности обеспечат рабочие места, рост и другие преимущества для всех монголов», — сказал Туваан.

источник: MiddleAsianNews

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