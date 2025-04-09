экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну

CentralAsia (MNG) -  

Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну

В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора будет построена железнодорожная ветка от Багахангая до города Хунну.

Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну

В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора будет построена железнодорожная ветка от Багахангая до города Хунну.

Законопроект о внесении изменений в Закон о правовом статусе города Нового Зуунмода и сопутствующие законодательные проекты изменили название города «Город Новый Зуунмод» на «Город Хунну» в целях реализации особых функций столицы.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com