Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну
CentralAsia (MNG) -
Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну
В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора будет построена железнодорожная ветка от Багахангая до города Хунну.
Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну
В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора будет построена железнодорожная ветка от Багахангая до города Хунну.
Законопроект о внесении изменений в Закон о правовом статусе города Нового Зуунмода и сопутствующие законодательные проекты изменили название города «Город Новый Зуунмод» на «Город Хунну» в целях реализации особых функций столицы.
источник: MiddleAsianNews
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