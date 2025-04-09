Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну

CentralAsia (MNG) -

Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну

В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора будет построена железнодорожная ветка от Багахангая до города Хунну.

Железнодорожная линия будет построена по маршруту Багахангай – город Хунну

В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора будет построена железнодорожная ветка от Багахангая до города Хунну.

Законопроект о внесении изменений в Закон о правовом статусе города Нового Зуунмода и сопутствующие законодательные проекты изменили название города «Город Новый Зуунмод» на «Город Хунну» в целях реализации особых функций столицы.

источник: MiddleAsianNews

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