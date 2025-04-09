Заместитель спикера ВГХ Монголии Булгантуяа встретилась с членами Группы по связям с МПС в британском парламенте

CentralAsia (MNG) - В Ташкенте, столице Республики Узбекистан, проходит 150-я Ассамблея Межпарламентского Союза (МПС). Делегацию возглавил заместитель спикера Великого Государственного Хурала Монголии (ВГХ) Булгантуяа Хурэлбаатар, участвующая в Ассамблее, встретилась с Фабианом Гамильтоном, председателем группы по связям с МПС в британском парламенте, и ее членами. Об этом сообщила пресс-служба парламента Монголии.

В начале встречи стороны отметили успешность официального визита Спикера Великого Государственного Хурала Амарбаясгалана Дашзэгви в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 18 по 24 марта и отметили, что это стало значимым событием в отношениях двух стран.

Заместитель спикера парламента подчеркнула, что, несмотря на географическую удаленность Монголии и Великобритании, их связывают общие ценности, такие как демократия, права человека и верховенство закона, которые стали основой отношений и сотрудничества.

Булгантуяа Хурэлбаатар

Она также выразила желание и дальше расширять сотрудничество парламентов в рамках Межпарламентского союза, поскольку он играет важную роль в отношениях двух стран. Она также подчеркнула внимание новообразованного парламента к обеспечению устойчивого роста экономики, ее диверсификации, поддержке иностранных инвестиций и улучшению правовой среды, а также выделила некоторые законы и нормативные акты, которые были обсуждены и одобрены.

Фабиан Гамильтон, председатель британской парламентской группы по связям с МПС, выразил удовлетворение встречей с представителями Великого Государственного Хурала Монголии и высоко оценил тот факт, что парламент сосредоточился на обеспечении гендерного равенства и достиг самого высокого процента женщин-депутатов в Азии.

Фабиан Гамильтон

Он выразил удовлетворение успешными встречами в Вестминстерском дворце во время визита спикера и заявил, что будет вести многогранную работу по закреплению результатов визита.

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