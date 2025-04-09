Заместитель спикера парламента Монголии нанесла визит вежливости Председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана

слева: Булгантуяа Хурэлбаатар и Танзила Нарбаева

CentralAsia (MNG) - 8 апреля 2025 года делегация во главе с заместителем спикера парламента Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщила пресс-служба парламента Монголии.

В начале встречи Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева тепло приветствовала высоких гостей и выразила признательность за участие Монголии в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Председатель Танзила Нарбаева подчеркнула, что давние дружеские отношения между Монголией и Республикой Узбекистан продолжают укрепляться и расширяться благодаря многочисленным социальным и экономическим событиям. Председатель также отметила, что государственный визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Республику Узбекистан в июне прошлого года стал важной вехой и открыл новую главу в истории двусторонних отношений.

Г-жа Танзила Нарбаева подчеркнула, что в ходе государственного визита у нее была возможность нанести визит вежливости Президенту Монголии и выразила свою приверженность укреплению правовой базы двусторонних отношений, содействию взаимным визитам между высшими законодательными органами и расширению сотрудничества путем обмена опытом. Она также отметила участие делегации во главе с депутатом парламента, главой парламентской группы Монголия-Узбекистан Эрдэнэбатом Сухбаатаром в качестве наблюдателей в очередных выборах в Олий Мажлис, состоявшихся в октябре прошлого года. Она выразила уверенность, что активное развитие межпарламентских связей будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в различных социальных и экономических сферах.

Заместитель спикера парламента Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар выразила удовлетворение визитом в Узбекистан после знаковых событий в двусторонних отношениях — государственного визита президента Монголии и открытия посольства Монголии в Республике Узбекистан. Заместитель спикера Булгантуяа Хурэлбаатар также выразила благодарность за теплый прием и гостеприимство, оказанные монгольской делегации. Отметив, что в прошлом году обе страны успешно провели парламентские выборы, заместитель спикера указала, что в соответствии с недавними поправками к конституции Монголии в состав недавно сформированного парламента Монголии теперь входят 126 членов, в том числе 32 женщины-парламентария.

Она поздравила Узбекистан с успешным проведением 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте, отметив, что Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей Ассамблею. Она подчеркнула, что Ассамблея прошла в формате продуктивных дискуссий, которые усилили роль и вклад парламентов в региональное и международное сотрудничество, укрепили межпарламентские связи и способствовали взаимному обмену опытом. Заместитель спикера Булгантуяа отметила, что для увеличения товарооборота между двумя странами, в частности за счет расширения сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, она обменялась мнениями с представителями соответствующих министерств и ведомств Узбекистана.

Стороны подчеркнули, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества в ключевых секторах с высоким экономическим потенциалом обеспечит преимущество в ускорении регионального партнерства.

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