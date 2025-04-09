США повысили пошлины на китайский импорт до 104%

CentralAsia (CA) - США вводят для Китая пошлины в размере 104%, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Она объявила, что со среды, 9 апреля, импорт из Китая будет облагаться дополнительными сборами в размере 84%. Таким образом, общий размер пошлины на китайские товары составит 104%.

Ранее власти США заявили, что поднимут пошлины для Китая, если эта страна до полудня вторника, 8 апреля, не отменит пошлины на ввоз американских товаров в размере 34%. Китай об отмене пошлин до установленного США срока не объявил.

Между тем, как сообщает Bloomberg, котировки акций на американских биржах к закрытию торгов во вторник, 8 апреля, снизились после резкого роста в начале сессии.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял 0,8%

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,5%

Высокотехнологичный Nasdaq упал на 2.1%.

В начале торгов все три основные индекса росли примерно на 4%, ситуация изменилась после того, как Белый дом объявил о решении ввести для Китая с 9 апреля пошлины в 104%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,9% — до 61,69 долларов за баррель по состоянию на 23:45 мск. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки 62 доллара за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

Американские биржи заканчивают торги снижением основных индексов четвертую торговую сессию подряд. Так фондовый рынок реагирует на торговую войну, начатую президентом США Дональдом Трампом.