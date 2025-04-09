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Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии

CentralAsia (CA) -  В Грузии произошло массовое отключение электричества, сообщает телеграм-канал Tbilisi life. Об этом также пишет Mtavari.

Света нет в части Тбилиси, Мцхете, Гори, Батуми, Поти, Боржоми, Кутаиси, Зугдиди и ряде других городов.

Как сообщили «РИА Новости» в электрораспределительной компании «Телмико», отключение электроэнергии связано с крупной аварией. «Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам», — пообещали там.

У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция в память о погибших при разгоне митинга в ночь на 9 апреля 1989 года. Та ночь получила название «ночь саперных лопаток».

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