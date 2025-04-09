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В результате пожара в доме престарелых в Китае погибли 20 человек

CentralAsia (CA) -  Двадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых на севере Китая, сообщило Xinhua со ссылкой на местные власти.

Возгорание началось около девяти часов вечера 8 апреля в городе Чэндэ, уточнило агентство. Клиентов дома перевели в близлежащую больницу, отметила hk01.

Причина пожара еще не установлены.

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