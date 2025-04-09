В результате пожара в доме престарелых в Китае погибли 20 человек
- Азия и мир, происшествия
- 10:28, 09 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Двадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых на севере Китая, сообщило Xinhua со ссылкой на местные власти.
Возгорание началось около девяти часов вечера 8 апреля в городе Чэндэ, уточнило агентство. Клиентов дома перевели в близлежащую больницу, отметила hk01.
Причина пожара еще не установлены.
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