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Казахстан запретил ввоз яиц на полгода

CentralAsia (KZ) -  С 9 апреля Минсельхоз вводит временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана, сообщается на сайте ведомства.

Запрет вводится на шесть месяцев и распространяется на ввоз яиц кур свежих на территорию Казахстана всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза. Но не распространяется на транзит яиц через территорию нашей страны.

«Временный запрет на импорт пищевого яйца введён в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. Как известно, в данный период отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счёт промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий», – говорится в сообщении Минсельхоза.

Отмечается также, что в весенне-летний период сокращаются сроки хранения яиц, но из-за технологических особенностей объёмы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

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