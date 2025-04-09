США вводят штраф в размере $998 для мигрантов, отказавшихся покинуть страну после депортации

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа планирует штрафовать иностранцев, которые остаются в стране, несмотря на предписание покинуть Соединенные Штаты, сообщает Reuters, в распоряжении которого оказались соответствующие документы.

Предполагается, что размер штрафа составит 998 долларов в день. При этом штрафы будут ретроспективными — их собираются взимать с тех, кому было предписано покинуть страну еще пять лет назад (в этом случае сумма штрафа будет доходить до 1 миллиона долларов).

В счет выплаты штрафа предполагается изымать недвижимость, принадлежащую иностранцам, которым было предписано покинуть США.

Применять такие меры, пишет Reuters, дает возможность закон 1996 года, на который администрация Трампа ссылалась еще в 2018 году во время его первого срока на посту президента США. Джо Байден, сменивший Трампа на посту президента США, практику штрафов для мигрантов, не покинувших страну, несмотря на предписание властей, отменил.

Пресс-секретарь министерства национальной безопасности Триша Маклафлин подтвердила Reuters, что иностранцы, отказывающиеся покинуть страну, столкнутся с последствиями, в том числе «штраф в размере 998 долларов США за каждый день», который мигрант провел в стране после даты, указанной в распоряжении о депортации.

Борьба с нелегальной миграцией была одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа, когда он баллотировался на пост президента, как в первый раз, так и в последующие.