В ночном клубе Доминиканы рухнул потолок во время концерта, погибли 79 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 79 человек погибли и 160 пострадали после обрушения крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканы Санто-Доминго, сообщает Associated Press.

Трагедия произошла во время концерта меренге (музыкальный стиль и танец Доминиканы), на котором были политики, спортсмены и артисты.

Спасатели почти сутки разбирают завалы, надеясь найти выживших. Под завалами могут оставаться десятки человек.

На месте погибла губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Крус – сестра бывшей звезды бейсбола Нельсона Круса. Она успела позвонить президенту Луису Абинадеру ночью и сказать, что зажата под завалами. Позже она умерла в больнице.

Среди погибших – бывший питчер MLB Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера. Участник концерта, саксофонист оркестра, тоже погиб. Среди пострадавших – депутат Брэй Варгас.

Выступавший в клубе певец Рубби Перес считается пропавшим. Его сначала посчитали спасённым, но позже власти опровергли эту информацию. Менеджер артиста Энрике Паулино рассказал, что шоу началось около полуночи, а крыша рухнула спустя час. По его словам, всё произошло резко – он смог укрыться в углу. Сначала Паулино подумал, что случилось землетрясение.

Пока неизвестно, что стало причиной обрушения и когда в последний раз проверяли здание. Владелец клуба Антонио Эспайят экстренно вернулся в страну – в заявлении клуба говорится, что они сотрудничают с властями.

Вокруг клуба дежурят спасатели, медики и пожарные. Рядом развернули полевые морг и пункты для сдачи крови. Более 120 человек пришли помочь.

Президент Абинадер прибыл к месту трагедии, поддержал родных погибших и пообещал не прекращать поиски.

Клуб Jet Set считался культовым местом в Санто-Доминго, особенно по понедельникам, когда там проходили традиционные вечеринки меренге. Эти «меренговые понедельники» собирали звёзд доминиканской и латиноамериканской сцены, а для жителей столицы стали настоящей музыкальной традицией.

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