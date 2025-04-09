Президент Венесуэлы Мадуро ввел режим ЧП в экономике

Николас Мадуро Морос, президент Венесуэлы

CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в экономике на два месяца. Документ, позволяет применять «экстраординарные меры» для защиты от «глобальной финансовой угрозы», связанной с торговой политикой США. Об этом заявил сам лидер во время церемонии в Каракасе, сообщает телеканал Venezolana de Televisin.

«Мы опираемся на статьи 337, 338 и 339 Конституции, чтобы защитить права народа»,— пояснил Мадуро. В декрете указано, что санкции Вашингтона «нарушили международное право» и спровоцировали мировую рецессию, что требует «структурных изменений» в экономике Венесуэлы.

Согласно указу, правительство получило право приостанавливать налоги для поддержки производителей, бороться с уклонением от налогов, стимулировать инвестиции и напрямую закупать товары для обеспечения базовых потребностей населения. Также на время ЧП приостанавливаются конституционные гарантии в финансовой сфере.

Декрет вступит в силу после публикации в официальной газете и будет действовать 60 дней с возможностью продления.

Ранее власти не раз вводили режим ЧП на фоне гиперинфляции и санкций. По данным ООН, за последние пять лет более 7 млн человек покинули Венесуэлу из-за экономического кризиса.