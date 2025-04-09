Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 98

CentralAsia (CA) - Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 98, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес. Его слова приводит газета Diario Libre.

Ранее сообщалось о 79 погибших.

Он заявил, что организации по оказанию помощи будут продолжать поисково-спасательные работы без перерыва. Мендес объяснил, что службы будут продолжать «работать в ожидании, пока не найдут людей живыми».

Пожар в ночном клубе произошел утром 8 апреля в во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Сам Перес также погиб. Президент Доминиканы Луис Абинадер выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил трехдневный национальный траур.