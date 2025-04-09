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Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 98
Предыстория: В ночном клубе Доминиканы рухнул потолок во время концерта, погибли 79 человек

CentralAsia (CA) -  Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 98, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям  (COE) Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес. Его слова приводит газета Diario Libre.

Ранее сообщалось о 79 погибших.

Он заявил, что организации по оказанию помощи будут продолжать поисково-спасательные работы без перерыва. Мендес объяснил, что службы будут продолжать «работать в ожидании, пока не найдут людей живыми». 

Пожар в ночном клубе произошел утром 8 апреля в во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Сам Перес также погиб. Президент Доминиканы Луис Абинадер выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил трехдневный национальный траур.

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