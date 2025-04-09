Трамп рассказал о просьбах стран заключить сделку с США для отмены пошлин

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, в отношении которых США ввели пошлины, направляют в Вашингтон переговорщиков, чтобы заключить сделку, сообщает телеканал CNN.

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно, сэр», — рассказал Трамп, выступая 8 апреля на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

«Я думаю, что [торговая] война с миром — это вовсе не война, потому что они все едут сюда. Сейчас сюда едет Япония. Они летят на самолете, их много. Все они жесткие переговорщики», — добавил Трамп.

Президент США дал понять, что уверен в своих решениях. «Я знаю, что, черт возьми, я делаю», — сказал он во время выступления перед республиканцами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 8 апреля, что «телефоны разрываются от звонков» тех, кто хочет попытаться заключить сделку с США. По информации CNN, помимо иностранных лидеров с администрацией Трампа связываются руководители крупнейших транснациональных компаний.

Источники CNN рассказали, что американские дипломаты и люди, близкие к Белому дому, советуют странам, которые стремятся заключить соглашение с США, «мыслить творчески, не ограничиваясь рамками торговли». По данным телеканала, в частности, странам предлагают подумать над тем, чтобы освободить американцев, «несправедливо задержанных за рубежом», согласиться на сотрудничество с американскими компаниями в сфере искусственного интеллекта, закупать американские энергоносители и бороться с глобальной наркоторговлей.

В Вашингтон уже направляются представители Японии и Южной Кореи, а через несколько дней в США приедет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Дональд Трамп объявил 2 апреля, что введет таможенные пошлины на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. На этом фоне американский фондовый рынок переживает спад.