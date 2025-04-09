Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана до конца недели

CentralAsia (KZ) - В предстоящие дни, с 10 по 12 апреля, на западе, севере и на юге Казахстана ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах дождь и снег, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 11 апреля на западе и северо-западе страны, а 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди. Только на востоке страны будет преимущественно без осадков. В западных регионах также прогнозируется усиление ветра, а на большей части Казахстана – туманы.

На западе температура воздуха понизится ночью до 0+5 градусов, на западе и севере региона – заморозки 3 градуса. На северо-западе также похолодает ночью до -2+3 градусов. На севере и в центре страны потеплеет ночью до +7+12 градусов, на востоке – до +3+8 градусов, на юго-востоке – до +7+12 градусов, а на юге – до +15+20 градусов.

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