Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113
- Азия и мир, общество
- 17:21, 09 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 113, 155 человек были доставлены в местные больницы. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.
Ранее сообщалось о 98 погибших.
Пожар в ночном клубе произошел утром 8 апреля в во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Сам Перес также погиб. Президент Доминиканы Луис Абинадер выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил трехдневный национальный траур.
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