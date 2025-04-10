Amnesty International направила в Конституционный суд Монголии Amicus Curiae

CentralAsia (MNG) -

Заключение Amicus Curiae подано в Конституционный суд Монголии по поводу предварительного заключения

28 марта 2025 года Amnesty International направила в Конституционный суд Монголии Amicus Curiae в ответ на полученный Amnesty International в Монголии запрос с просьбой ответить на вопросы, заданные Конституционным судом в отношении уголовной процедуры, регулирующей продолжительность предварительного заключения в форме предписанных судом «мер пресечения» и «превентивного заключения».

Настоящим кратким заключением Amicus Curiae от Amnesty International обязуется оказать содействие Конституционному суду, представив применимые международные нормы в области прав человека и стандарты в отношении содержания под стражей, уделяя особое внимание обязательствам государства в отношении предварительного заключения и правам лиц, находящихся под стражей.

Amicus curiae — правовой институт, распространенный в настоящее время в ряде стран, а также в международных судебных инстанциях. Первоначально — юридический термин римского права. Термин обозначает лицо, оказывающее содействие суду, предлагая вниманию суда информацию, имеющую отношение к делу, при том, что указанное лицо не является стороной в деле и не привлекается к участию в деле его непосредственными участниками. Информация, которую «друг суда» предоставляет суду, может быть двух видов: фактическая и правовая. Фактически «друг суда» является лоббистом, но юридически таковым не считается.

Доктор юридических наук Артур Гамбарян дает такое определение понятию «amicus curiae»: «физическое или юридическое лицо, которое не являясь участником судебного процесса, наделено правом на добровольных началах предоставлять информацию либо давать заключения о вопросе, который обсуждается в суде, до принятия судебного акта»[1]. Гамбарян называет две формы представления информации суду от amicus curiae: юридическое мнение и заключение (amicus brief).

Институт amicus curiae происходит из римского права. Начиная с IX века, он вошел в английское право, распространившись впоследствии в большинстве стран, относящихся к системе общего права. Позднее он появился в международном праве, в особенности связанном с правами человека. Оттуда он был заимствован некоторыми странами континентального права. Этот институт появился в правовой системе Аргентины и в принятом в 2010 году гражданско-процессуальном кодексе Гондураса. Amicus curiae также используется международными судебными органами, такими как, как Европейский суд по правам человека, Межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканский суд по правам человека, Европейский суд справедливости и Специальный трибунал по Ливану.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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