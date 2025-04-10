Монголия и Корея будут тесно сотрудничать в развитии стартапов

CentralAsia (MNG) -

Монгольско-корейский стартап-форум состоялся 8 апреля 2025 года в Улан-Баторе, Монголия.

Правительство Монголии принимает меры по поддержке экспорта, не связанного с добычей полезных ископаемых, включая улучшение деловой среды, поддержку частных предприятий и привлечение иностранных инвестиций. На монгольско-корейском стартап-форуме стартапы из двух стран поделились своим опытом успеха и изучили инвестиционные возможности для стартапов, основанных на инновациях, финансирования и экспортно-ориентированной политики.

В своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Монголии Чхве Джин Вон подчеркнул важную роль взаимовыгодного сотрудничества, знаний, опыта, передовых технологий, инноваций и инвестиций между предприятиями обеих сторон в развитии стратегического партнерства между Монголией и Кореей и использовании преимуществ Соглашения об экономическом партнерстве.

Чхве Джин Вон

Государственный секретарь Министерства экономики и развития Батхуу Идэш сказал: «Республика Корея — развитая страна с крупными корпорациями, которые продемонстрировали чудо экономического роста. В форуме принимают участие около 20 молодых предпринимателей, добившихся успеха в создании новых бизнес-моделей на конкурентном рынкеВ форуме принимают участие около 20 молодых предпринимателей, добившихся успеха в создании новых бизнес-моделей на конкурентном рынке. Все они успешно начали свой бизнес на внутреннем и международном уровне. Мы надеемся, что наша молодежь извлечет уроки из их опыта и повысит свою конкурентоспособность. Стартапы — это рискованные бизнес-модели. Это требует разнообразных политик и поддержки. Соответствующие министерства специально рассматривают улучшение инвестиционной и деловой среды, включая систему поддержки стартапов и инноваций».

Батхуу Идэш

Республика Корея поддерживает стартапы посредством государственной политики. Например, в каждом регионе есть инкубаторный центр, который развивает этот тип бизнеса. Он также предоставляет налоговую и финансовую поддержку начинающим предпринимателям для снижения их финансовых рисков. В форуме от Республики Корея приняли участие компании, работающие в сфере образования, здравоохранения, культуры, продуктов питания, моды, строительства и легкой промышленности.

Кан Нам-ку

Основатель Ingstory Кан Нам-ку сказал: «Наша компания в основном работает в сфере образования. Мы планируем открыть кафе, которое предложит студентам комфортную среду для учебы. В нашей стране более 700 таких кафе. В Корее людям, которые придумывают новые идеи, предоставляются различные льготы. Например, налоговые льготы в зависимости от дохода и предоставление дешевых офисов. Правительство также покрыло расходы на участие в этом форуме. Что касается Монголии, то я не знаю точно, какую поддержку правительство Монголии оказывает стартапам. Надеюсь, что на форуме я получу полезную информацию».

В ходе форума была представлена ​​информация о текущем состоянии экономики Монголии, 14 мегапроектах, которые будут реализованы в 2024–2028 годах, а также «Соглашении об экономическом партнерстве между Монголией и Республикой Корея».

источник: MiddleAsianNews

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