14-й Далай-лама объявил о реинкарнации Сопы Ринпоче

CentralAsia (MNG) -

Тхубтен Сопа Ринпоче родился 3 декабря 1946, Тхами, Кхумбу, Непал, и отошел в вечность 13 апреля 2023.

Он известный как Лама Сопа — наставник тибетского буддизма традиции гелуг. Известен как буддийский наставник, автор ряда книг и духовный глава международной сети буддийских центров Фонда поддержания махаянской традиции.

«С большой радостью мы делимся замечательной новостью, только что объявленной на саммите CPMT 2025 года, о том, что Его Святейшество Далай-лама подтвердил, что реинкарнация нашего самого драгоценного духовного учителя, Кьябдже ламы Сопы Ринпоче, возродилась. По наблюдениям Его Святейшества, реинкарнация возродилась в Непале», — пишет официальный сайт Фонда сохранения традиции Махаяны (FPMT).

Совет директоров FPMT Inc. назначил поисковую группу: Кхенринпоче Геше Чоньи, дост. Роджер Кунсанг, дост. Тубтен Пемба, Ани Тензин Джангсем, дост. Тенпа Чоден и Дейл Дэвис.

Ответ на запрос о проверке реинкарнации Сопы Ринпоче

В соответствии с просьбой, в основном, преданных монастыря Копан Огмин Джангчуб Чолинг, женского монастыря Копан Кхачо Гакхьил Линг, центров FPMT по всему миру, а также Сера Дже Драти Кхангцена и учеников в целом. Результат проверки:

Реинкарнация Сопы Ринпоче, по-видимому, существует, и это также, по-видимому, проявляется в Непале.

Лама Сопа Ринпоче (1945-2023) был духовным руководителем Фонда сохранения традиции Махаяны (FPMT), тибетской буддийской организации, занимающейся передачей традиции и ценностей буддизма Махаяны по всему миру посредством обучения, медитации и общественной работы.

Сопа Ринпоче на протяжении многих лет активно участвовал в распространении буддизма в Монголии, начиная с основания филиала его Великого Дхарма-центра в Монголии в 1999 году, строительства нового Гунгаачойлин Дацан монастыря Гандантегчинлин, строительства женского монастыря Дулмаалин, в том числе приглашал ученых-лам в Монголии для преподавания высших учений, организовывал международные конференции, лично читал проповедей и проведение различных обучающих курсов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения