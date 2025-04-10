Монголия выразила заинтересованность в сотрудничестве с ЕС в дорожных проектах

CentralAsia (MNG) -

8 апреля 2025 года министр дорожно-транспортного развития Монголии Делгерсайхан Борхуу провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза в Монголии Иной Марчюлёните, руководителем программ Представительства Европейского Союза в Монголии Арно Априу и главой представительства Европейского инвестиционного банка в Монголии и Китае Ауво Кайкконеном. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе встречи министр дорожного и транспортного развития Дэлгэрсайхан представил два крупных инфраструктурных проекта: строительство четырехполосной дороги на маршруте Лун–Хархорин и модернизацию вертикальной осевой дороги Замын-Ууд–Хөшгийн-Хөндий в четырехполосную дорогу.

Министр выразил заинтересованность в инвестициях и сотрудничестве в этих проектах. Г-н Дэлгэрсайхан подчеркнул: «На этот маршрут приходится 78 процентов перевозок импортных товаров нашей страны. В среднем 1000 транспортных средств ежедневно отправляются из Замын-Ууда в Эрээн-Хото и возвращаются с тем же объемом грузов. Министерство дорожного и транспортного развития намерено выделять финансирование и инвестировать в дороги, которые являются экономически жизнеспособными и наиболее загруженными. Другими словами, мы планируем расширить наши автомагистрали, соединяющие наши северные и южные соседние страны, до четырехполосных».

Менеджер программ Представительства Европейского Союза в Монголии Арно Апприу сказал: «Наша миссия включает оценку Национального движения «Миллиард деревьев» и связанных с ним проектов по развитию лесного хозяйства. В этом контексте мы встретились с заместителем премьер-министра Монголии и соответствующими министрами, чтобы обсудить развитие городов-спутников. Европейский инвестиционный банк уделяет все больше внимания транспортному сектору, и поэтому мы взаимодействуем с вашим министерством. Наша команда обладает обширным опытом в сфере транспортной инфраструктуры, и мы оценим, соответствуют ли два предложенных проекта нашим критериям для финансирования. Если они соответствуют нашим условиям, мы готовы приступить к подписанию Меморандума о взаимопонимании».

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источник: MiddleAsianNews

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