АБР: экономика Монголии вырастет на 6,6 процента в 2025 году

CentralAsia (MNG) -

Азиатский банк развития представил сегодня /09.04.2025/ отчет об экономике Монголии в 2025 и 2026 годах.

Старшие экономисты АБР Эдуард Фейбер и Мөнх-Оргил Зориг 9 апреля в зале «Нью-Йорк» отеля Shangri-La провели для журналистов брифинг об экономической ситуации и перспективах Монголии.

«Ожидается, что экономика Монголии будет положительной в 2025 году. В 2023 году экономический рост Монголии составил 7,4 процента ВВП, но в 2024 году он снизился до 4,9 процента. Это рассматривается как спад из-за сокращения сельскохозяйственного сектора. Если бы сельскохозяйственный сектор не сократился из-за дзуда, экономический рост в 2024 году был бы на уровне предыдущего года или выше. Однако ожидается, что в ближайшие годы экономический рост увеличится. В частности, прогнозируется, что экономический рост составит 6,6 процента в 2025 году и 5,9 процента в 2026 году. Мы считаем, что рост горнодобывающей промышленности, рост сферы услуг и глубокая разработка месторождения Ою-Толгой окажут на это значительное влияние», — сказала г-жа МӨНХ-ОРГИЛ Зориг, старший экономист Азиатского банка развития.

Инфляция останется высокой в ​​2025 году. В частности, ожидается, что среднегодовой уровень инфляции составит 9,1 процента в 2025 году и 7 процентов в 2026 году.

Хотя экономический рост является положительным, есть несколько факторов, которые могут негативно на него повлиять. К ним относятся падение цен на сырьевые товары, инфляционное давление и побочные эффекты торговых споров.

Экономика Монголии стабильно росла в течение последних двух лет, что привело к снижению государственного долга, который, как ожидается, составит 42 процента ВВП к концу 2024 года. По сравнению с другими азиатскими странами государственный долг Монголии находится на низком уровне.

«Мы изучили долг и давление на бюджет от выплат процентов по государственному долгу. В Монголии выплаты процентов по государственному долгу составляют менее 2 процентов ВВП. По сравнению с другими азиатскими странами, мы считаем, что давление на бюджет от выплат процентов в Монголии ниже среднего», — отметила она.

В 2024 году обменный курс был стабильным, а валютные резервы были эквивалентны четырем месяцам импорта. В дальнейшем размер валютных резервов будет зависеть от доходов от экспорта горнодобывающей промышленности и внешнего финансирования крупных проектов. С другой стороны, ожидается рост импорта за счет реализации инфраструктурных проектов. По мере увеличения импорта это, вероятно, окажет давление на обменный курс.

В банковско-финансовом секторе кредитование в 2024 году увеличилось на 35,5 процента по сравнению с предыдущим годом. За счет роста доходов граждан увеличились потребительские кредиты и бизнес-кредиты в банковском секторе. За счет увеличения новых кредитов сократился объем неработающих кредитов, а объем неработающих кредитов снизился до 5,1 процента в 2024 году, что является хорошим показателем.

Что касается текущего счета, то в 2023 году платежный баланс был профицитным, что эквивалентно 0,6% ВВП, но в 2024 году дефицит составил 9,3%. Ситуация с текущим счетом резко ухудшилась.

Счет товаров был профицитным из-за экспортных поступлений от горнодобывающей продукции. Рост импорта был выше, чем экспорт. Импорт товаров увеличился на 26 процентов, в то время как экспорт увеличился на 6 процентов. Из-за этой разницы профицит счета товаров уменьшился. С другой стороны, в нашей стране дефицит счета услуг в платежном балансе, поэтому эта разница привела к дефициту текущего счета.

Например, хотя объем экспорта угля увеличился на 20 процентов, выручка упала на 20,3 процента по сравнению с предыдущим годом из-за снижения цен. В дальнейшем текущие бюджетные перспективы будут во многом зависеть от добычи меди на месторождении Оюу-Толгой и цен на сырьевые товары.

Экономический рост Монголии продолжится в 2025 и 2026 годах. Прогнозируется рост ВВП на 6,6% в 2025 году и на 5,9% в 2026 году. Это будет обусловлено расширением подземного горнодобывающего комбината Оюу-Толгой и инвестициями в инфраструктурные проекты. Сфера услуг также вырастет на 3%. То же самое продолжится и в 2026 году.

Ожидается высокая инфляция. Средний годовой уровень инфляции в 2025 году составит 9,1%, а в 2026 году — 7%.

В бюджете 2024 года и в начале 2025 года цены на энергоносители и общественный транспорт выросли. Цены на мясо выросли из-за потерь скота, и ожидается, что инфляционное давление будет высоким. В 2026 году ожидается снижение инфляции до 7 процентов, поскольку влияние тарифов ослабевает и ужесточение денежно-кредитной политики вступает в силу.

Этот прогноз не включает изменения тарифов, объявленные правительством США в отчете об экономических перспективах, или прогнозы тарифной политики, объявленные другими правительствами.

Наибольший вклад в экономический рост в 2025 году внесет сектор услуг. Доля горнодобывающего сектора в экономике составит 1,3 процента в 2025 году и 0,9 процента в 2026 году. Общий вклад обрабатывающей промышленности составит 1,9 процента в 2025 году и 1,6 процента в 2026 году. Сельскохозяйственный сектор, по мере своего постепенного восстановления, составит 0,5 процента в 2025 году и 0,7 процента в 2026 году.

Хотя экономика растет, существуют риски. Сюда входит риск резкого падения цен на основные экспортные товары Монголии — медь и уголь. В частности, следует отметить резкое падение цен на уголь, который составляет 60 процентов экспорта Монголии.

Рынок недвижимости в Китае продолжает падать. Существует риск, что снижение производства стали на китайском рынке негативно скажется на доходах нашей страны от железной руды и коксующегося угля. Нельзя исключать, что из-за климатических условий поголовье скота не будет расти ожидаемыми темпами, а восстановление сельского хозяйства замедлится.

Если средний уровень инфляции в 2025 году превысит 9,1 процента, денежно-кредитная политика может быть ужесточена еще больше. Объявление о инфраструктурных проектах в горнодобывающей промышленности и секторе минеральных ресурсов может оказать негативное влияние на экономический рост, если их реализация будет отложена.

«Трудно предсказать, какое влияние изменение тарифов США окажет на Монголию, поскольку изменение тарифов США еще не завершено, и правительства продолжают объявлять об изменении тарифов. Прямое влияние изменения тарифов США на Монголию невелико. В 2024 году экспорт Монголии в США составил 0,24 процента. Поэтому прямое влияние повышения тарифов невелико», — сказал Эдуард Фейбер.

«Наиболее заметным воздействием является воздействие экономического роста Китая и побочные эффекты торговых пошлин в отношении США на Монголию. Ожидается, что воздействие пошлин снизит экономический рост Китая на 0,4 процентных пункта в 2025 году и на 0,9 процентных пункта в 2026 году. Этот побочный эффект представляет собой риск, который повлияет на экономику Монголии».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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