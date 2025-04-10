При обрушении крыши в клубе в Доминикане погибло 144 человека

CentralAsia (CA) - По данным спасателей в ночном клубе Jet Set в столице Доминиканской республики, Санто-Доминго, после обрушения крыши всего погибло 144 человека, передает AFP.

Ранее сообщалось о 124 погибших.

«Мы достаем 20 тел, которые мы обнаружили, и уже достали 12 из них. Сегодня мы закончим спасательную операцию», — цитирует AFP главу пожарной службы Санто-Доминго Хосе Луиса Фромету Эрасме.

Часть крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса 8 апреля. Многие зрители и сам исполнитель долгое время оставались под завалами. В момент обрушения внутри клуба находилось более 300 человек. Всего пострадало более 500 человек.

После случившегося президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.