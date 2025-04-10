В столице Монголии построят завод по сжиганию осадка сточных вод

CentralAsia (MNG) - В рамках 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора в 2025–2027 годах будет построена установка по сжиганию осадка сточных вод производительностью 250 кубометров в сутки.

Завод будет обезвоживать и высушивать осадок как с новой центральной станции очистки сточных вод в Улан-Баторе, так и из бытовых источников перед сжиганием. Этот процесс будет способствовать снижению загрязнения почвы и воды. Завод рассчитан на переработку 250 кубометров осадка в день с получением примерно 5–6 кубометров золы. Другими словами, ожидается, что завод по сжиганию осадка сточных вод будет перерабатывать 238 тонн осадка в день, а общий запас осадка составит 843 200 кубических метров. Площадь участка для реализации проекта составит около 40 000 квадратных метров, установка для сжигания осадка сточных вод будет расположена перед Новым центральным заводом по очистке сточных вод в Улан-Баторе.

После глубокой переработки и обезвоживания осадок бытовых и промышленных сточных вод с водоочистной станции Улан-Батора будет подвергаться сжиганию. Перед сжиганием сточные воды будут предварительно отфильтрованы и высушены. Газ, образующийся при сжигании, может быть использован для выработки электроэнергии, а пар низкого давления может служить источником тепла для процесса сушки. Зола, образующаяся при очистке газа, будет захоронена или использована в качестве строительного материала.

Установка для сжигания осадка сточных вод специально разработана для одновременной обработки как осадка сточных вод, так и связанных с ним запахов.

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