Трамп приостановил введение пошлин для большинства стран, но поднял тарифы для Китая до 125%

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных ввозных пошлин для большинства стран мира. В этот период, написал Трамп в своей соцсети Truth Social, будет действовать тариф в 10%.

Одновременно для Китая, по словам Трампа, ввозные пошлины увеличиваются еще больше — со 104% до 125%. Это решение вступает в силу немедленно, заявил президент США, обвинив Китай «в отсутствии уважения к мировым рынкам».

Для каких именно стран в течение 90 дней будут действовать пониженные тарифы, Трамп не уточнил, сообщив лишь, что речь идет о государствах, которые ведут переговоры о торговых соглашениях с Соединенными Штатами, и которые «ни в какой форме не выступают против США». Переговоры с США, по его словам, начали более 75 государств.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира — он назвал этот день «днем освобождения Америки». По его словам, на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы» на американскую продукцию.

В ответ на действия Трампа ряд стран объявил о повышении ввозных пошлин на американскую продукцию. Так, Китай поднял пошлины на все товары из США до 84%, а Евросоюз согласовал пошлины от 10% до 25% «на ряд американских товаров, включая табак, мотоциклы, мясо птицы, сталь и алюминий».