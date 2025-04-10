В этом году в Монголии планируется засеять 655,5 тыс. га

CentralAsia (MNG) - На заседании Постоянного комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству парламента Монголии, состоявшемся 8 апреля, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Энхбаяр Жадамба представил доклад на тему «Подготовка к весеннему севу». Об этом сообщает Монгольское национальное общественное радио и телевидение.

В рамках подготовки к весеннему севу в 2025 году по стране планируется засеять 655,5 тыс. га земель. Из этого объема 360,7 тыс. га будет отведено под зерновые культуры, 20,1 тыс. га — под картофель, 18,8 тыс. га — под овощи, 141,1 тыс. га — под кормовые культуры, 103,7 тыс. га — под масличные культуры, 7,9 тыс. га — под фрукты.

Министр отметил, что в целях создания устойчивой кормовой базы для животных, расширения ассортимента севооборота и увеличения производства экспортной продукции ведется работа по вводу в сельскохозяйственный оборот новых земель.

Кроме того, из общего объема запасов семян пшеницы в стране, который составляет 45,4 тыс. тонн, 35,0 тыс. тонн хранятся в сельскохозяйственных предприятиях, 3,5 тыс. тонн - в государственной компании «Хөдөө аж ахуйн корпораци» (Агрокорпорация), а 7,0 тыс. тонн - в коммерческих целях в селекционно-семеноводческих предприятиях.

Также семь сельскохозяйственных предприятий получили разрешение на импорт 4,3 тыс. тонн семян пшеницы. Министр сообщил, что за счет бюджетных средств в размере 1,4 млрд тугриков осуществляется поставка 360 тонн семян шести видов кормовых культур.

В целях увеличения севооборота и обеспечения животных высокобелковыми кормами «Агрокорпорация» создала резерв в размере 1600 тонн семян девяти видов кормовых культур и предоставляет их в кредит. В целях защиты сельскохозяйственных угодий от эрозии и повышения плодородия почв Правительство планирует построить 370,8 тыс. железобетонных столбов в аймаках, имеющих сельскохозяйственные угодья, а также выделить один миллиард тугриков на строительство лесополос в четырех местах на 102,3 км2 сельскохозяйственных угодий.

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