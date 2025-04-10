В Германии сформировали правящую коалицию

CentralAsia (CA) - Представители консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) представили коалиционное соглашение, подготовленное спустя шесть недель после парламентских выборов, сообщает Der Spiegel 9 апреля.

В пресс-конференции в Берлине, на которой партии объявили о новом коалиционном соглашении, участвовали лидер ХДС Фридрих Мерц, который возглавит будущую правительственную коалицию, премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер, а также сопредседатели СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль.

Стороны подготовили соглашение под названием «Ответственность за Германию» («Verantwortung für Deutschland»). Документ состоит из 146 страниц вместе с титульным листом. Как отмечает Der Spiegel, изначально партии хотели договориться только об экономичном коалиционном соглашении, «а не регулировать каждую деталь».

«Нам предстоит тяжелая работа», — заявил Мерц, представляя соглашение. По его словам, коалиция «поведет нашу страну вперед». Он также отметил, что формирование коалиции должно дать четкий сигнал гражданам Германии и партнерам в Евросоюзе, что в ФРГ есть «правительство, способное и умеющее действовать».

По информации Der Spiegel, в СДПГ голосование за коалиционное соглашение начнется утром 15 апреля и продлится до вечера 29 апреля. После того, как члены СДПГ одобрят соглашение, начнется процесс избрания канцлера и формирования правительства.

Консервативный блок ХДС/ХСС занял первое место на досрочных выборах в бундестаг, прошедших в феврале. Второе место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии», а Социал-демократическая партия стала третьей.