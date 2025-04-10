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Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате обрушения крыши в столице Доминиканской республики, Санто-Доминго, увеличилось до 184 человек. Об этом сообщает газета Diario Libre со ссылкой на главу Службы по чрезвычайным операциям Хуана Мануэля Мендеса.

Ранее сообщалось о 144 погибших.

Мендес заявил, что поисково-спасательные работы не прекратятся до тех пор, пока власти не перестанут получать сообщения от граждан с просьбами найти их родных и близких, которые могут находиться под завалами. Ранее сообщалось о 124 погибших.

8 апреля часть крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса. Многие зрители долгое время оставались под завалами. По меньшей мере 500 человек пострадали. Президент страны Луис Абинадер объявил трехдневный траур.

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