В Стамбуле начались переговоры России и США

Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле, 10 апреля 2025 года

CentralAsia (CA) - Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий стартовал в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. Переговоры начались в 10:00 мск в закрытом формате в здании генконсульства РФ.

По информации «РИА Новости», переговоры продлятся не менее четырех часов. Российскую делегацию возглавляет посол России в США Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Также в переговорах участвуют представители дипломатических ведомств России и США.

По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации экс-президента США Джо Байдена. Также в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой ранее дипломатической собственности. Кроме того, Россия поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.