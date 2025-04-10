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Токаев подписал Водный кодекс Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Водный кодекс Республики Казахстан, сообщает сайт Акорды.

Первый блок новелл кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство ввели понятие «водная безопасность». Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов Казахстана в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.

Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.

Четвёртым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции, помимо функции госконтроля, также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.

Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

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