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Токаев совершит госвизит в Россию осенью 2025 года
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень текущего года. Об этом 10 апреля заявил глава МИД республики Мурат Нуртлеу в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Глава казахстанского министерства уточнил, что подготовка визита уже началась.

Лавров во время встречи отметил, что Москва ожидает приезда Токаева на Парад Победы 9 мая. Стороны подтвердили, что двусторонние связи государств развиваются поступательно и носят дружественный характер.

«Наши отношения характеризуются прочным доверием, активным торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством. Они основаны на дружбе народов и всестороннем взаимодействии», — подчеркнул глава МИД Казахстана.

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