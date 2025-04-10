Акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

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CentralAsia (CA) - Акция «Бессмертный полк» в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате, решение о шествии будут принимать местные власти. Об этом на пресс-конференции рассказала сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Там, где наше региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», – сообщила Цунаева.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что информация о проведении традиционного шествия в Москве 9 мая будет своевременно доведена до граждан.

В РФ в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 и 2024 году организаторы решили отказаться от проведения традиционного шествия.

«Бессмертный полк» - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны.