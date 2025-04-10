Китай заявил, что не боится тарифной войны с США и будет бороться до конца

CentralAsia (CA) - Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что страна не боится торговой войны, которую начала американская администрация, повысив пошлины на китайские товары, передает Money.

Выступая на пресс-конференции, представитель МИД сказал, что, если Вашингтон намерен вести против Пекина войну, Китай будет бороться до конца.

«Китай не хочет воевать, но и не боится воевать»,— сказал Цзянь. Он добавил, что китайское правительство не будет сидеть сложа руки, когда Белый дом нарушает экономические права и интересы китайского народа. Чиновник добавил, что своими действиями США демонстрируют, что ставят свои интересы выше интересов международного сообщества.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что берет паузу в реализации ранее объявленных масштабных пошлин в отношении 75 стран. Он объяснил такое решение паникой в американском обществе.

При этом все тарифы на китайские товары сохранятся. Сейчас они составляют 125%. Глава Белого дома подчеркнул, что Китай является «самым большим нарушителем» в истории после введения пошлин США на импортные товары. При этом Трамп по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, несмотря на то что тот «плохо обошелся» с США.