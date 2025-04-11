Кабмин Монголии располагает доказательствами причастности бывшего президента Баттулги к коррупции. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Ранее мы сообщали, что на заседании парламента министр Учрал Ням-Осор, глава департамента по делам правительства, заявил о связи месторождения «Төгрөг Нуур» с пятым президентом Баттулгой Халтмой.

Руководитель администрации публично обратился к экс-президенту страны с заявлением о том, что именно он продал за $250 млн иностранным компаниям стратегическое месторождение угля. Об этом сообщило ИА ТАСС.

Более 500 документов о причастности фирмы бывшего президента Монголии Баттулги Халтмаа к продаже за $250 млн иностранным компаниям стратегического месторождение угля передали в правоохранительные органы для расследования возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, мошенничества, коррупции, конфликта интересов и других уголовных правонарушений. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства руководитель его администрации Учрал Ням-Осор.

«Экс-президент Монголии Баттулги Халтмаа заявил в СМИ, что если докажут его владение угольным месторождением «Төгрөг Нуур», то его можно забрать в госсобственность. Неопровержимые доказательства в этой коробке, где 507 документов компании с Гонконгской фондовой биржи об условиях сделки, оценке, структуре платежей, акциях, изменениях в структуре собственности, оценках запасов этого месторождения», — сказал глава секретариата кабмина, показав коробку с бумагами.

Он привел данные о том, что в 2006 году компания Camex, в которой 90% акций принадлежали Баттулге Халтме, на тот момент депутату Великого Государственного Хурала (парламента), являлась 100-процентным владельцем месторождения «Төгрөг Нуур». Затем эта компания перешла в собственность компании Camex PTE LTD, зарегистрированной в Сингапуре.

«Есть подробная справка о том, что дочь Баттулги — акционер этой компании, которая в 2009 году заключила меморандум о добыче полезных ископаемых в Монголии с министерством дорог, транспорта, строительства и городского развития. Это ведомство тогда возглавлял Баттулга Халтмаа, который, как видим, подписал контракт с собственной компанией», — подчеркнул Учрал Ням-Осор.

Он напомнил, что ранее публично обратился на правительственном брифинге к экс-президенту страны, сейчас действующему парламентарию с заявлением о том, что именно он продал за $250 млн месторождение «Төгрөг Нуур» через транснациональную финансовую схему компаниям, зарегистрированным на Виргинских островах, в Сингапуре и Гонконге.

«Владельцем четырех лицензий на это месторождение и акционером энергетической компании «Төгрөг Нуур» является ООО «Камекс». Документы о их деятельности направлены в Счетную палату и антикоррупционное ведомство для расследования возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, мошенничества, коррупции, конфликта интересов и других уголовных правонарушений», — отметил глава правительственной администрации.

Он добавил, что в этой связи министру юстиции и внутренних дел Алтангэрэлу Оюунсайхану поручили сотрудничать с правоохранительными органами других стран для получения необходимых документов. Министру промышленности и минеральных ресурсов Монголии Туваану Цэвэгдоржу поручили классифицировать месторождение «Төгрөг Нуур» как стратегическое и включить его в ресурсный фонд.

источник: MiddleAsianNews

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