Asian Battery Metals нацеливается на высококачественный никель в Монголии. Видео PDAC 2025 JV

CentralAsia (MNG) -

Компания Asian Battery Metals (ASX: AZ9) готовится к напряженному году геологоразведочных работ на своем главном проекте по добыче никеля и меди «Зуйван» в Западной Монголии после обнаружения там в прошлом году высококачественной руды, говорит управляющий директор Ган-Очир Зундуйсурэн.

По словам Ган-Очира, используя 500 000 долларов США (703 950 канадских долларов) из программы ускорения Explor компании BHP (NYSE, LSE, ASX: BHP), компания перехватила более 100 метров минерализации, в том числе 8,8 метра с содержанием 6% меди и более 3% никеля на месторождении «Зуйван».

«Как страна Монголия гораздо более зрелая по сравнению с новыми юрисдикциями», — сказал Ган-Очир в интервью в прошлом месяце на ежегодном съезде Ассоциации изыскателей и разработчиков Канады в Торонто. «Все наши проекты находятся близко к инфраструктуре, и доступность хорошая».

Компания выделила 4 миллиона долларов на разведку в этом году на Овале, включая 5000–6000 метров бурения, которое уже началось.

Посмотрите ниже полную беседу с западным редактором The Northern Miner Генри Лэзенби:

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения