Монголия и Евросоюз проведут первый бизнес-форум в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Подкомитет Монголия-ЕС по торговле и инвестициям провел онлайн-заседание

Заседание Подкомитета по торговле и инвестициям Совместного комитета Монголии и Европейского союза (ЕС) состоялось в режиме онлайн 8 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Монголии.

Сопредседателями заседания были Өлзийсайхан Ганболд, генеральный директор Департамента международной торговли и экономических отношений Министерства иностранных дел Монголии, и Марко Чирулло, заместитель руководителя подразделения B1 по Дальнему Востоку и Азии Европейской комиссии.

В ходе заседании обе стороны представили обновленную информацию о текущей экономической ситуации, торговой политике, вопросах, связанных с инвестициями, а также политике в области энергетики и критически важного сырья и минералов.

В ходе встречи ЕС представил свою новую инвестиционную инициативу — Соглашение о механизме устойчивого инвестирования — и предоставил обновленную информацию о ходе реализации Стратегии глобального шлюза.

Монгольская сторона предоставила информацию об инвестиционной среде страны и мерах по защите иностранных инвесторов и согласилась искать возможности для дальнейшего сотрудничества с ЕС в секторах сельского хозяйства, энергетики, критических сырьевых материалов и материалов. Обе стороны согласились расширить использование Генеральной схемы преференций (GSP+) и продвинуть переговорный процесс по географическим указаниям.

Стороны договорились организовать первый бизнес-форум Монголия-ЕС в Улан-Баторе в октябре 2025 года и начали подготовку к нему.

источник: MiddleAsianNews

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