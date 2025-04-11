Баатархуу Цэнд предложил экспортировать исходный код системы «e-Mongolia» в Лаос

CentralAsia (MNG) - Монголия и Лаос налаживают двустороннее сотрудничество в сфере информационных технологий.

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаосской Народно-Демократической Республики в Монголии Хонгкео Соуксаватом 10 апреля 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и коммуникаций.

справа: Баатархуу Цэнд и Хонгкео Соуксават

Эта встреча была особенно примечательной, поскольку она заложила основу двустороннего сотрудничества в области информации и технологий между Монголией и Лаосской Народно-Демократической Республикой.

Министр Баатархуу представил систему «e-Mongolia», подчеркнув ее технологические достижения и ощутимые выгоды для граждан. Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций отметил, что внедрение системы привело к улучшению позиции Монголии на 28 позиций в двухгодичном Индексе развития электронного правительства ООН (EGDI), заняв 46-е место из 190 стран.

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд предложил экспортировать исходный код системы «e-Mongolia» в Лаос с целью разработки новой правительственной платформы электронных услуг, которая будет известна как «e-Laos», на основе этой системы. Обе стороны согласились, что эта инициатива представляет собой важный шаг не только в расширении двустороннего сотрудничества в области информационных технологий, но и в содействии прозрачности, доступности и эффективности предоставления государственных услуг. Чиновники также обменялись мнениями о возможностях обмена передовым опытом и содействия совместным усилиям по продвижению цифровой экономики.

Примечательно, что президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил государственный визит в Лаосскую Народно-Демократическую Республику в ноябре 2023 года, а затем в июне 2024 года состоялся государственный визит президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита в Монголию. В ходе этих государственных визитов две страны подписали три меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения, продовольствия и сельского хозяйства, легкой промышленности и реформы государственной службы.

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