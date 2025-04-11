В Нью-Йорке в реку Гудзон упал вертолет, погибли шесть человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере шесть человек погибли в результате падения вертолета в четверг в реку Гудзон в Нью-Йорке.

Представители властей и спасателей Нью-Йорка сообщили журналистам, что на борту вертолета были пилот и семья туристов из Испании: двое взрослых и трое детей.

«На данный момент все шесть человек извлечены из воды. И, к сожалению, все шестеро были объявлены погибшими»,— рассказал мэр города Эрик Адамс.

Причины катастрофы пока не известны. На разлетевшемся по соцсетям формально пока не верифицированном видео видно, как вертолет падает в реку почти вертикально, переворачиваясь в воздухе.

Вертолет упал возле самого исторического центра Нью-Йорка, у Нижнего Манхеттена, но у противоположного берега реки Гудзон, на котором стоит Нью-Джерси-Сити.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала на пресс-конференции, что вертолет принадлежал фирме New York Helicopters («Вертолеты Нью-Йорка»), которая устраивала полеты над городом для туристов.

По данным сайта FlightRadar, до катастрофы вертолет совершил несколько полетов вдоль Манхеттена и Гудзона, всякий раз взлетая с вертолетной площадки в Нижнем Манхеттене и возвращаясь на нее.

Модель вертолета — Bell 206L-4 LongRanger IV, такие обычно вмещают семь человек.

По словам комиссара Тиш, имена жертв катастрофы будут обнародованы только после того, как об их гибели известят родственников.

New York Post со ссылкой на источники сообщает, что на борту был глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.