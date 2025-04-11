Исследование проекта скоростного автобусного транспорта завершено на 60%

CentralAsia (MNG) - Проект Bus Rapid Transit (BRT), одна из 24 мега-инициатив развития столицы, уверенно продвигается вперед, и на данный момент завершено около 60% исследовательской работы. Было проведено консультационное совещание для обсуждения операционного плана проекта, финансирования, нормативной инфраструктуры и способов улучшения координации между заинтересованными сторонами.

Т.Чинбат, директор проекта BRT, сказал: «Этот проект по сокращению заторов на дорогах в Улан-Баторе реализуется при поддержке Азиатского банка развития. Исследования завершены примерно на 60%, и продолжается этап проектирования. Сегодняшняя встреча собрала представителей министерств правительства, городских департаментов и ключевых заинтересованных сторон для обмена обновлениями и обсуждения хода проекта».

Т.Чинбат, директор проекта BRT

На встрече также выступил Карл Фьельстром, генеральный директор Far East Mobility. «Мы работаем над проектированием специального автобуса для Улан-Батора», — сказал он. «Наша компания имеет большой опыт в этой области и работала в таких странах, как Китай, США, Индонезия и Филиппины. Мы проводили выезды в Улан-Батор в 2011, 2019 и 2023 годах. Поскольку более 1,5 миллиона человек ежедневно пользуются общественным транспортом, очевидно, что существует большой спрос на систему BRT. Учитывая дорожную инфраструктуру и потребности пассажиров, мы считаем, что BRT является весьма подходящим решением».

Карл Фьельстром, генеральный директор Far East Mobility

Система BRT охватит 12,7-километровый коридор от проспекта Ард Аюш до улицы Их Хурээ, с пропускной способностью от 25 000 до 35 000 пассажиров в день. Она будет иметь 17 остановок, среднее время в пути составит 15-20 минут, а средняя скорость — 20-25 км/ч. Ожидается, что проект увеличит общую скорость движения на 12,6%. Строительство планируется начать в апреле 2026 года, а эксплуатация, как ожидается, начнется в начале 2028 года.

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