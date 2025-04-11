При обрушении крыши ночного клуба в Доминикане погиб 221 человек

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- 9:55, 11 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - В результате обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго в Доминикане погиб 221 человек, сообщает издание Listín Diario со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуана Мануэля Мендеса.
«Нам удалось спасти жизни 189 человек, <...>. К сожалению, на настоящий момент число погибших составило 221 человек», — заявил Мендес.
По его словам, спасательная операция стала наиболее трудной задачей для Службы по чрезвычайным ситуациям за 20 лет. Министр здравоохранения Виктор Аталлах сообщил, что большинство находившихся в заведении людей погибли «мгновенно».
В ходе экспертизы специалисты опознали 146 тел погибших.
Обрушение произошло в клубе Jet Set в ночь на 8 апреля во время концерта исполнителя меренге Рубби Переса. Его тело нашли под обломками здания, артист погиб. Среди погибших — губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Круз и музыкант Луис Солис.
Президент страны Луис Абинадер объявил в республике трехдневный траур.