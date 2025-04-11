Белый дом: Пошлины США на китайские товары достигли 145%

CentralAsia (CA) - Пошлины для Китая теперь «фактически составляют 145%». Об этом заявил Белый дом, сообщает CNBC.

Представитель Белого дома указал, что вчерашнее решение Дональда Трампа идет «в дополнение к 20% пошлины на фентанил», который Трамп ранее ввел для Китая.

9 апреля Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%, для остальных стран ставки были снижены до 10% сроком на три месяца, поскольку они, в отличие от Пекина, не ввели ответных мер. Пекин в ответ на действия администрации Трампа поднял тарифы на товары из США до 84%.

«Фентаниловую пошлину» президент США наложил на Китай в начале февраля: ее ставка была 10-процентной, но добавилась к прежде введенным 10% — и общая сумма пошлин против Китая в тот момент выросла до 20%. Трамп обвинил Китай в субсидировании химических компаний для экспорта наркотика фентанила и связанных с ним прекурсоров, а также в предоставлении убежища китайским преступным организациям, отмывающим доходы от торговли опиоидами.