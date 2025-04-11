В Алматы проходит заседание глав МИД стран СНГ

CentralAsia (KZ) - В Алматы под председательством министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе.

Во встрече участвуют главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, а также генсек СНГ.

После заседания СМИД СНГ состоится отдельная встреча министров иностранных дел в формате Россия - Центральная Азия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения