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В Алматы проходит заседание глав МИД стран СНГ

CentralAsia (KZ) -  В Алматы под председательством министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе.

Во встрече участвуют главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, а также генсек СНГ.

После заседания СМИД СНГ состоится отдельная встреча министров иностранных дел в формате Россия - Центральная Азия.

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