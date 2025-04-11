Китай сократит импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины Трампа

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CentralAsia (CA) - Национальное управление кинематографии Китая объявило, что ограничит ввоз голливудских фильмов в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт китайских товаров. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор аудитории и умеренно сократим количество импортируемых американских фильмов», — заявили в организации.

Reuters отмечает, что на долю голливудских фильмов приходится всего 5% от общих кассовых сборов в Китае. При этом голливудские студии получают всего 25% от кассовых сборов со своих фильмов в Китае. В последние годы интерес китайской аудитории к западным фильмам стал ниже, пишет агентство. С 2020 года на отечественные фильмы стабильно приходится около 80% ежегодных кассовых сборов, ранее этот показатель составлял 60%.

С 1995 года в Китае действует квота на прокат зарубежных картин — не более 10 картин в год. Затем их число увеличилось до 34.

Трамп, комментируя заявление Пекина, сказал, что «слышал о вещах и похуже».

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных ввозных пошлин для большинства стран мира. Одновременно для Китая, по словам Трампа, ввозные пошлины увеличиваются еще больше — со 104% до 125%. Совокупные пошлины США для Китая достигли 145%. Это решение вступает в силу немедленно, заявил президент США, обвинив Китай «в отсутствии уважения к мировым рынкам».