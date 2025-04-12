Биологи зафиксировали риск вымирания серых китов

CentralAsia (CA) - Возможное исчезновение серых китов снова вызывает обеспокоенность у морских биологов. С начала года численность популяции в лагунах у побережья Мексики сократилась на 70 особей, сообщили исследователи проекта Gray Whale Research.

Как пишет издание The Seattle Times, особое беспокойство вызывает лагуна Сан-Игнасио — одно из ключевых мест зимовки, где зафиксировано лишь пять пар мать-самец. Это рекордно низкий показатель за все время наблюдений.

На фоне миграции на север тревожные сообщения поступают и из США: за последние две недели в заливе Сан-Франциско обнаружены тела трёх китов, один из которых был заметно истощен. По словам ученых, общее число наблюдаемых особей и новорожденных в этом сезоне также стало самым низким за весь период учета.

Точная причина происходящего пока неизвестна. Биологи предполагают, что речь может идти о нехватке пищи. В арктических водах, где серые киты кормятся летом, наблюдаются климатические изменения, влияющие на численность ракообразных и донных организмов. С 2019 года исследователи фиксируют рост числа истощённых особей и необычное поведение — в частности, появление китов в прибрежных гаванях Калифорнии.

Международные группы учёных продолжают мониторинг. Пока не исключается, что снижение численности связано с временными отклонениями в миграционных маршрутах. Однако если животные действительно вынуждены преодолевать сотни дополнительных миль в поисках пищи, это может серьёзно угрожать выживанию популяции.