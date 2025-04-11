Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию

Стивен Уиткофф

CentralAsia (CA) - По данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, самолет, на котором специальный посланник президента США Стивен Уиткофф ранее летал в Россию, в пятницу утром приземлился в Санкт-Петербурге.

На сайте сказано, что бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил полет из Флориды и приземлился в аэропорту Пулково.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф прибыл в Россию.

О том, что Уиткофф в пятницу совершает визит в Россию и может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, первым сообщило издание Axios.

Ранее Уиткофф использовал Gulfstream G650ER для полетов в Россию, в том числе когда был освобожден бывший сотрудник посольства США и учитель Марк Фогель.

Ранее Кремль сообщал, что Путин в пятницу совершит региональную поездку.