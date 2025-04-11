В выходные воздух в Узбекистане прогреется до 36 градусов

CentralAsia (UZ) - В предстоящие выходные в Узбекистане сохранится сухая и очень теплая погода, местами воздух прогреется до 36 градусов. На северо-западе и в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Согласно прогнозу Узгидромета, 12 апреля они возможны в Каракалпакстане, Хорезмской области и пустынной зоне Навоийской области.

Также они пройдут в ночные и утренние часы в воскресенье, 13 апреля, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям. По остальной территории кратковременные осадки могут пройти лишь вечером.

Температура воздуха по большей части страны сохранится в пределах 27–32 градусов, местами повысится до 34, а на юге – до 36 градусов. На севере 12 апреля температура временно понизится до 18–23 градусов, однако уже 13 апреля начнется потепление.

Ветер 7–12 метров в секунду, местами порывы до 13–18 метров в секунду.

В предгорных и горных районах 11–12 апреля осадков не ожидается, а 13 апреля местами возможны дожди и грозы.

В Ташкенте осадков не ожидается, лишь к вечеру 13 апреля возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 14–19 градусов, днем – 27–32 градуса.