Китай поднял пошлины на товары из США до 125%

CentralAsia (CA) - Китай с 12 апреля поднимает пошлины на товары из США с 84% до 125%. Об этом объявило министерство финансов Китая, передает Reuters.

Этот шаг был предпринят после того, как президент Дональд Трамп повысил пошлины США для Китая до 145%.

В заявлении Минфина Китая говорится, что если Вашингтон продолжит «существенно ущемлять интересы Китая», то Пекин продолжит принимать контрмеры и «будет бороться до конца».

В марте Трамп установил для Китая пошлины в 20%. 2 апреля он ввел 34-процентные пошлины в отношении китайских товаров. Пекин ответил тем же. Затем Трамп добавил к этому еще 50%, увеличив общий размер пошлин до 104%. 9 апреля Пекин повторил и этот шаг, доведя общий размер пошлин до 84%. Трамп 9 апреля объявил о 90-дневной паузе в тарифах для крупнейших торговых партнеров. Однако он объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Белый дом сообщил, что совокупные пошлины США для Китая достигли 145%.