В Таджикистане предложили открыть сеть центров приема экзаменов по русскому языку для мигрантов

CentralAsia (TJ) - Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что сегодня в стране работает лишь один центр по приему экзамена на знание русского языка для желающих уехать в РФ граждан, расположенный в Душанбе. В этой связи чиновница предложила открыть подобные учреждения в других городах и районах республики, передает ТАСС.

Как уточнила замминистра, таджикистанцы, собирающиеся на заработки в Россию, могут сдать экзамен только в столице — в представительстве Многофункционального миграционного центра Москвы. Из-за этого здесь образуются большие очереди. По словам Нодири, расширение числа таких центров сделает процедуру более удобной для мигрантов.

С такой инициативой представительница Минтруда выступила на переговорах с находящейся в Таджикистане российской делегацией, возглавляемой заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денисом Васильевым.

В рамках визита гости посетили центр развития навыков в Дангаре, где и предлагается организовать отдел по приему экзаменов на знание русского языка. Стороны, обменявшись мнениями, согласились реализовать данную инициативу, остановившись на том, что вопрос следует проработать.

В Таджикистане функционируют центры развития навыков — в Дангаре и Рогуне, еще одно такое же учреждение планируется открыть в мае в столице страны. Также работают центры обслуживания мигрантов в Бохтаре, Худжанде и Восейском районе, созданные при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

Но сдать экзамен по русскому языку, истории и законодательству РФ мигранты, желающие пройти эту процедуру на родине, могут только в Душанбе. По данным Минтруда республики, с августа прошлого года свыше 9 тысяч человек обратились в центр и около 60% из них получили сертификаты, необходимые для оформления трудового патента в России.

По официальной статистике таджикских властей, за первые шесть месяцев прошлого года на заработки за границу выехали 392 805 граждан. Подавляющее большинство из них — около 386 тысяч человек — отправились в Россию. Тем не менее поток мигрантов по сравнению с аналогичным показателем 2023 года сократился более чем на 15%.

Также возросло количество таджикистанцев, высылаемых на родину. Согласно данным Генпрокуратуры центральноазиатской страны, в 2024-м из РФ за различные нарушения законодательства были депортированы свыше 30 тысяч граждан этой республики.

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