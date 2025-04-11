В Южной Корее обрушился тоннель строящейся линии метро

CentralAsia (CA) - 11 апреля на стройке метро в городе Кванджмён в Южной Корее произошло обрушение тоннеля, в результате которого пропали двое рабочих, сообщает Korea JoongAng Daily.

Инцидент произошёл около 15:40 по местному времени, спустя несколько часов после того, как власти приняли решение приостановить работы и эвакуировать рабочих с площадки из-за трещин в опорной конструкции.

По данным местных СМИ, несмотря на эвакуацию сотрудников и перекрытие участка дороги длиной около километра между перекрёстками Янджи (в Кванджмёне) и Хохён (в Аняне), связь с двумя рабочими установить не удалось – их местонахождение остаётся неизвестным.

В результате обрушения повреждены дороги и торговые и офисные помещения. Помимо двух пропавших, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, первые сообщения о трещинах в несущей колонне поступили около полудня.

Авария произошла на участке строительства новой линии метро «Синансан» в районе Ильджик-донг.