В Южной Корее обрушился тоннель строящейся линии метро

- Азия и мир, происшествия
- 15:49, 11 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - 11 апреля на стройке метро в городе Кванджмён в Южной Корее произошло обрушение тоннеля, в результате которого пропали двое рабочих, сообщает Korea JoongAng Daily.
Инцидент произошёл около 15:40 по местному времени, спустя несколько часов после того, как власти приняли решение приостановить работы и эвакуировать рабочих с площадки из-за трещин в опорной конструкции.
По данным местных СМИ, несмотря на эвакуацию сотрудников и перекрытие участка дороги длиной около километра между перекрёстками Янджи (в Кванджмёне) и Хохён (в Аняне), связь с двумя рабочими установить не удалось – их местонахождение остаётся неизвестным.
В результате обрушения повреждены дороги и торговые и офисные помещения. Помимо двух пропавших, жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, первые сообщения о трещинах в несущей колонне поступили около полудня.
Авария произошла на участке строительства новой линии метро «Синансан» в районе Ильджик-донг.