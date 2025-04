Наступает «большой табачный момент» социальных сетей, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Новый документальный фильм Bloomberg Originals Can't Look Away, в котором рассказывается о том, как родители подают в суд на технологические компании после смерти своих детей, смотреть трудно. Так и должно быть.

Фильм обнажает то, что многие родители уже знают: социальные сети перепрограммируют мозги их детей, создавая поколение с короткими интервалами внимания и социальной тревожностью. При просмотре фильма стало ясно, что технологические платформы не делают достаточно, чтобы остановить это — и, вероятно, никогда не сделают.

Это очевидно просто по изменению тона генерального директора Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга. В январе 2024 года он стоял перед некоторыми из этих родителей на слушаниях в Юридическом комитете Сената США и сказал: «Я сожалею обо всем, через что вы прошли». Еще до конца года риторика создателя Facebook изменилась. Надев золотую цепь и отрастив волосы, он сказал аудитории технических специалистов: «Я больше не извиняюсь».

Вот вам и раскаяние. «Я думаю, Цукерберг чувствует себя несправедливо атакованным лично», — говорит мне Джим Стейер, основатель Common Sense Media. Компания Стейера, которая давно была занозой в боку технологического магната, продвигает более безопасные технологии для детей. «Это менталитет жертвы миллиардера, и это действительно разочаровывает».

«По сути, он показал миру средний палец и сказал: «С меня хватит», — добавляет Стайер. — Но на самом деле он не руководствовался теми же императивами, что и некоторые более ответственные технические лидеры, и, честно говоря, как и многие его коллеги в руководстве компании».

Реалистично, Цукерберг не собирается погружаться в то, чтобы сделать Instagram более безопасным для подростков. Кажется, он более готов сделать наоборот, только что ограничив проверку фактов и модерацию контента на Facebook в очевидной попытке умиротворения президента Дональда Трампа, чтобы помочь улучшить отношения с администрацией. (Республиканцы обвиняли Meta в цензуре в течение многих лет, в то время как Трамп угрожал Цукербергу пожизненным заключением.)

Конечно, социальные медиа-компании внесли некоторые полезные изменения до сих пор, но они были смехотворно незначительными. В 2020 году TikTok добавил специальные элементы управления, чтобы помочь родителям управлять экранным временем в приложении, а в 2021 году Instagram сделал подростковые аккаунты приватными по умолчанию. Meta расширила эту программу на этой неделе, но активисты заявили, что эффективность подростковых аккаунтов все еще неясна.

Это было похоже на пластыри на пулевые ранения. Ни Meta, ни TikTok не обратились к алгоритмическому дизайну, который способствует вовлечению через эмоционально активирующий контент, удерживая миллионы детей на своих сайтах и ​​делая их уязвимыми для того, чтобы их направляли в кроличьи норы женоненавистнической «мужской сферы» или к «худым инфлюенсерам» в Instagram, которые пропагандируют расстройства пищевого поведения. И они не обратили внимания на масштаб и скорость, с которой может распространяться вредоносный контент, прежде чем какая-либо модерация сможет ему противостоять.

Несмотря на двухпартийный энтузиазм в отношении борьбы с вредом, наносимым онлайн, тупик в Конгрессе продолжается уже много лет, а это означает, что судебные иски, подобные тем, что представлены в Can't Look Away, могут быть более эффективным средством. Судебные разбирательства сыграли решающую роль в подрыве влияния Big Tobacco на рынке в 1990-х годах. Когда дела показали, с помощью подробных документов и свидетелей, как производители сигарет разрабатывают продукцию, вызывающую привыкание, и скрывают риски для здоровья, общественное доверие рухнуло. Курение стало стигматизировано.

Подобный подход, вероятно, необходим для стигматизации социальных сетей для лиц младше 16 лет. Своего рода культурное движение уже движется в этом направлении. Такие книги, как «The Anxious Generation» Джонатана Хайдта и «Careless People» Сары Уинн-Уильямс, которая дала показания в Сенате в среду, а также такие телешоу, как «Adolescence» от Netflix, вызвали более громкие разговоры, несмотря на вакуум законодательства, что может способствовать ускорению изменений.

Массовое движение в Великобритании, сформированное в группах WhatsApp, призвало родителей, объединенных по классам школ по всей стране, отложить использование смартфонов до средней школы. Австралия приняла закон, который запретит детям до 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях к концу этого года, закон, который может быть скопирован в других местах. А британские эксперты по политике говорят, что страна не откажется от штрафования технологических компаний, которые нарушают ее новый Закон о безопасности в Интернете, несмотря на недавнюю тарифную схватку Трампа. Тем временем несколько штатов США принимают законы, продвигающие школы без телефонов. А в понедельник начинается судебный процесс, который может заставить Meta отказаться от Instagram после обвинений Федеральной торговой комиссии в незаконных приобретениях.

Производители устройств могли бы сделать больше и здесь. Настройки родительского контроля на iPhone и телефонах Android печально известны своей сложностью, с опциями, разбросанными по разным меню, и неясной технической терминологией. Apple Inc. и Alphabet Inc. могли бы упростить все это с помощью специального приложения вместо того, чтобы хоронить опции в меню экранного времени, где их легко обойти.

Но если они этого не сделают, то вариант изъятия телефонов и социальных сетей у детей становится все более правдоподобным, даже если идея оторвать кого-либо от их крошечных экранов все еще трудно себе представить. Это может быть единственной альтернативой, которая поможет будущим поколениям разорвать цикл непрерывной прокрутки.

Кремниевая долина не спасет детей от продуктов, вызывающих привыкание, поэтому, возможно, цель должна заключаться в том, чтобы сделать социальные сети такими же некрутыми для детей, какими стали сигареты в 90-х и 2000-х годах. Когда родители, школы и, в конечном итоге, сами подростки отвергнут эти платформы, у Big Tech не останется иного выбора, кроме как адаптироваться.