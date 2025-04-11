Жертвам семейного насилия в Узбекистане упростили процедуру развода

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане суды при рассмотрении дел о расторжении брака теперь не будут назначать срок примирения, если один из супругов стал жертвой семейного насилия и потребовал немедленного развода. Соответствующий закон президент Шавкат Мирзиёев подписал 9 апреля, и он уже вступил в силу.

«В Семейный кодекс Республики Узбекистан вносится дополнение, в соответствии с которым при рассмотрении дел о расторжении брака суд по требованию лица, пострадавшего от семейного (бытового) насилия, не назначает срок для примирения», — говорится в документе.

Представляя проект этого закона в Сенате, авторы поясняли, что повторение семейных конфликтов и ссор в течение срока примирения «приводит к суициду среди женщин, а нанесенные им телесные повреждения становятся причиной их преждевременной смерти».

Тем же законом Жилищный кодекс «дополняется нормой, согласно которой суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника жилого помещения может возложить на собственника обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику жилого помещения, с равноценными условиями или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение».

Неоднозначность формулировок в этом абзаце вынудила пресс-службу Минюста немного отформатировать текст: «Суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на собственника обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями, или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение».

То есть, абзац можно интерпретировать следующим образом: если развод инициировал собственник жилья, то он обязан предоставить второй стороне помещение для проживания в другом своем доме, либо оплачивать ей аренду жилья.

Под «стороной, вселяемой в жилое помещение в принудительном порядке», подразумеваются люди, которых суд обязывает вселить в жилое помещение против воли собственника. К таковым относятся, в частности, бывшие члены семьи собственника и его несовершеннолетние дети.

В этом абзаце, как и в статье 32 Жилищного кодекса, в которую вносятся изменения, не оговаривается, что речь идет только о случаях, когда один из супругов стал жертвой семейного насилия.