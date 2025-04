Астронавт NASA показал, как выглядит полярное сияние с орбиты Земли

CentralAsia (CA) - Старший астронавт NASA 69-летний Дон Петтит показал, как выглядит зеленое полярное сияние, снятое с орбиты Земли. Он опубликовал видео в X (бывший Twitter).

На кадрах видно, как волны южного полярного сияния танцуют под МКС, пока станция пролетает над холодными водами между Австралией и Антарктидой.

Позже астронавт поделился еще одним видео. В этот раз он показал так называемую «зеленую туманную турбулентность» над участком планеты, который космонавт решил не раскрывать.

Aurora seen today from @Space_Station while orbit was passing between Australia and Antartrica; photographer @astro_jannicke now on the private FRAM2 space mission will be having an even better view in their polar orbit. pic.twitter.com/8IIiWBDtu8